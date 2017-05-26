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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 14:53 BJT

澳洲股市：收低，受大宗商品价格下跌打压

路透5月26日 - 澳洲股市周五收低，受大宗商品尤其是石油价格下跌拖累，此前石油输出国组织(OPEC)决定延长减产，让原本寄望采取更多行动的投资者失望。

S&P/ASX 200指数收盘下跌37.9点或0.66%，报5,751.7点。但该指数周线上扬0.38%。

必和必拓录得三周来最大盘中跌幅，受油价挫跌冲击，并且铁矿石价格本周可能四周来第三次下跌。

金属类股收盘下挫1.46%。

澳洲联邦银行(CBA)下跌1.38%，跌幅居前。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)跌1.5%，“四大”银行中的其他两家均跌约0.5%。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 白云/孙茉莉)
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