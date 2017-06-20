澳洲股市：收低，受金融股及地产股跌势拖累

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月20日 - 澳洲股市周二收低，受金融股及地产股跌势拖累，投资人担心这些类股的前景。
S&P/ASX 200指数下跌0.8%，或47.87点，收报5,757.30点。
摩根士丹利一份报告指出，澳洲的房地产投资信托(REIT)面临周期性消费放缓及电子商务结构性挑战的双重打击，这影响了零售利润，也降低了实体店面空间的需求。
金融股亦拖累大盘指数表现，四大银行跌幅在0.7-1.9%。
评等机构穆迪周一调降澳洲四大银行的长期债信评等，由Aa2降至Aa3。
非必需性消费类股逆势收高。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。