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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 15:02 BJT

澳洲股市：收低，受金融股及地产股跌势拖累

路透6月20日 - 澳洲股市周二收低，受金融股及地产股跌势拖累，投资人担心这些类股的前景。

S&P/ASX 200指数下跌0.8%，或47.87点，收报5,757.30点。

摩根士丹利一份报告指出，澳洲的房地产投资信托(REIT)面临周期性消费放缓及电子商务结构性挑战的双重打击，这影响了零售利润，也降低了实体店面空间的需求。

金融股亦拖累大盘指数表现，四大银行跌幅在0.7-1.9%。

评等机构穆迪周一调降澳洲四大银行的长期债信评等，由Aa2降至Aa3。

非必需性消费类股逆势收高。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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