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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 14:11 BJT

澳洲股市：收低，材料和金融类股领跌

路透3月3日 - 澳洲股市周五收低，追随美股继强劲上涨后的喘息之势，材料和金融类股领跌大盘。

澳股S&P/ASX 200指数收跌0.8%或46.588点，报5,730.00点，遭遇逾一个月以来最大日内百分比跌幅。周线下跌0.2%。

美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。

除了电信股，其它板块均下跌。

IG Markets分析师Gary Burton将股市的走弱一定程度上归咎于投资者针对周四的强劲上涨了结获利。

周四指标股指收高1.3%。

金融股收跌0.7%，“四大行”跌幅在0.6%-1.3%之间。

材料股受到大宗商品价格的拖累，因黄金、铜价都受美元走强影响而下挫。

矿业股指数跌幅一度达到2.7%，创下逾13周最大盘中百分比跌幅。

力拓及必和必拓分别收跌4.1%和1.4%。

而QBE Insurance Group则收高1.8%。(完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 于春红)
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