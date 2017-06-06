澳洲股市：收低1.5%创2月9日以来最低收盘位，金融和材料类股领跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 澳洲股市周二收低，金融和材料类股领跌，同时澳洲央行在今天的会议上维持利率不变，一如广泛预期。
S&P/ASX 200指数收盘下跌1.52%或87.367点，至5,667.5点，为2月9日以来最低收盘水准。
澳洲“四大”银行股价均下跌，跌幅介于1.4-1.7%，政府计划开征银行税将对银行业获利造成影响，从而打压银行股下跌。
澳洲央行维持指标利率于1.5%不变，决策官员暗示未来前景稳定。
下跌个股众多。
矿业股必和必拓、力拓及Fortescue Metals跌幅在0.8%至1.4%之间，因铁矿石价格走软，而油价下滑也进一步打击必和必拓。
伍德塞德石油及Oil Search分别下跌1.1%及2%。
但黄金股上扬，Newcrest Mining涨0.9%。
公用事业股遭遇一些获利了结卖压。(完) (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为