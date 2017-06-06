澳洲股市：收低1.5%创2月9日以来最低收盘位，金融和材料类股领跌

路透6月6日 - 澳洲股市周二收低，金融和材料类股领跌，同时澳洲央行在今天的会议上维持利率不变，一如广泛预期。

S&P/ASX 200指数收盘下跌1.52%或87.367点，至5,667.5点，为2月9日以来最低收盘水准。

澳洲“四大”银行股价均下跌，跌幅介于1.4-1.7%，政府计划开征银行税将对银行业获利造成影响，从而打压银行股下跌。

澳洲央行维持指标利率于1.5%不变，决策官员暗示未来前景稳定。

下跌个股众多。

矿业股必和必拓、力拓及Fortescue Metals跌幅在0.8%至1.4%之间，因铁矿石价格走软，而油价下滑也进一步打击必和必拓。

伍德塞德石油及Oil Search分别下跌1.1%及2%。

但黄金股上扬，Newcrest Mining涨0.9%。