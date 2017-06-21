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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 15:06 BJT

澳洲股市：收低1.6%，受矿业股和银行股拖累

路透6月21日 - 澳洲股市周三下跌，因铁矿石价格走软令矿业股承压，同时市场的负面人气也引发银行股卖压。

澳股指标S&P/ASX 200指数收低1.6%或91.55点至5,665.70点。

必和必拓跌3.8%，创近九个月收盘最低。力拓跌2.9%。

金融股连续两天下跌，四大银行跌幅介于1.7-2.7%。

油价下跌则打压能源股挫低2.6%。(完) (编译 张若琪; 审校 于春红)
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