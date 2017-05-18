澳洲股市：收盘下跌，受金融类股拖累

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月18日 - 澳洲股市周四下跌，受金融类股拖累，尽管该国失业率出现改善。西太平洋银行(Westpac Bank)股价受除息影响大幅下挫。
澳股S&P/ASX 200指数收盘下跌0.8%或47.728点，报5,738.3点。盘初跌至近八周最低位，周三则是下挫1.1%。
所有板块均下跌，股指逾一半跌幅为银行类股贡献。
澳洲第二大银行--西太平洋银行除权，一度重挫达4.7%，创出逾五个月最低收盘水准。“四大银行”中的其它几家下跌0.2-0.9%。
美股下跌亦打压此间市场的人气。美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。
矿业巨擘必和必拓最多下跌达1.3%。维权投资人Elliott Management表示，本周与必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)的会谈是“建设性的”。该基金要求必和必拓进行战略调整。
澳洲最老的报纸出版商Fairfax Media逆势大涨7%至逾六年高位，因其收到了另一家美国私募股权公司的28.7亿美元的收购报价。(完) (编译 艾茂林/张涛；审校 孙茉莉/张明钧)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。