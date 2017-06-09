版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:38 BJT

澳洲股市：收盘基本持平，英国大选未出现绝对赢家

路透6月9日 - 澳洲股市周五收盘基本持平，因英国议会大选中没有出现绝对赢家。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数收高0.02%或1.023点至5,677.8点；周线跌1.9%，为三周来首周下跌。

英国大选现已公布650个席位中的633个，其中保守党赢得308个席位，因此无缘达到326个的绝对多数。工党赢得258个席位。

澳洲个股中，矿业企业必和必拓和力拓对指标股指涨幅贡献最大，分别上涨1%和1.4%，力拓创逾一周最高收盘水平。

澳洲航空涨幅3.3%，也提振了指标股指。澳洲国民银行(NAB)、伍德塞德石油和澳洲电讯股价对指数构成最大拖累，跌幅在0.7%至2.3%不等。

澳洲股市下周一将因公共假日休市，周二重新开市。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 张涛/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐