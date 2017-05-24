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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 14:43 BJT

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑

路透5月24日 - 澳洲股市周三部分回吐稍早涨幅，收盘仅小幅上涨，受工业和消费类股支撑。

指标S&P/ASX 200指数收盘涨0.2%或8.809点，至5,769点。

生物制药公司CSL Ltd收涨1.4%，涨幅居首。

测试服务供应商ALS Ltd涨幅居第二位，并升至两年半最高水准。

该公司今日稍早公布2017财年税后实现获利，扭转上年同期亏损局面。

指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。

该公司称法律程序的成本可能会使当前年度核心业务获利减少5%。

其他下跌个股包括力拓和South32。

金融类股跌0.02%，四大银行中三家银行股价下滑。澳洲联邦银行(CBA)收盘持平。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 于春红/王兴亚)
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