版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 15:35 BJT

澳洲股市：收盘微涨，并创3月底以来最大周线涨幅

路透6月16日 - 澳洲股市周五缩减早盘涨幅，受基础材料和工业类股下跌拖累；但本周录得逾两个月以来最大周线涨幅。

指标S&P/ASX 200指数收涨0.2%或10.81点，至5,774点。

该指数周四下跌1.2%。本周累计上涨1.7%，创3月底以来最大周线涨幅。

分析师将本周升幅部分归功于自我管理型养老基金(SMSF)的买入和外资的超买。

Patersons Securities分析师Tony Farnham表示，散户在7月1日之前买入股票，届时养老金监管将有变化。

四大银行中，澳洲国民银行(NAB)和澳新银行(ANZ)分别上涨0.5%和0.4%。

“现在有了银行税和其他不确定性因素，但目前我认为，市场有一定信心，认为开征银行税之前的获利十分稳健，对散户投资者而言，股息收益率也很强劲，”Farnham表示。

金融股本周涨2.5%。但基础材料类股依然承压。

力拓下滑0.3%，必和必拓微跌。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 刘秀红/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐