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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 14:55 BJT

澳洲股市：收盘微跌，金融类股涨势缓解消费必需品等股下跌压力

路透6月27日 - 澳洲股市周二收复早盘部分失地，收盘微跌，终结三日涨势。

消费必需品和医保类股给股指带来压力，但金融类股涨势缓和了总体下行压力。

澳股S&P/ASX 200指数收跌0.1%或5.96点，至5,714.20点，周一收涨0.1%。

“当前并无影响市场的实质性刺激因素，”IG Markets的机构交易员Chris Weston称。

Blackmore大跌3.6%，拖累消费必需品类股。

Metcash挫跌3.5%，Australian Agricultural Company收跌1.6%。

医疗保健类股也下跌，生物治疗公司CSL下跌1.4%，Regis Healthcare跌2%触及逾九个月最低收位。

金融和材料类股上涨缓和了大盘跌势。

保险商QBE Insurance Group盘中下跌1.5%，但收盘上涨1.3%。

Bank of Queensland收盘涨1.9%，BT Investment Management涨1%。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖/于春红)
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