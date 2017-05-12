澳洲股市：收跌，受金融股颓势拖累

路透5月12日 - 澳洲股市周五收低，受金融股跌势拖累，但金价及铜价隔夜上涨，推动原材料类股走强，协助抑制大盘跌幅。

S&P/ASX 200指数收跌0.7%，或41.44点，至5,836.9点，指数周线大致收平。

澳洲联邦银行(CBA)及麦格理分别下跌0.5%及1%，拖累金融股指数下滑。

“银行股方面，仍然是(政府对银行业征收)新税主导走势，”Patersons Securities分析师Tony Farnham称。

指标股指10个分类指数中，有9个在周五收低，但矿业类指数成为亮点，得益于金价和铜价上涨。