澳洲股市：收跌，受金融股颓势拖累

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月12日 - 澳洲股市周五收低，受金融股跌势拖累，但金价及铜价隔夜上涨，推动原材料类股走强，协助抑制大盘跌幅。
S&P/ASX 200指数收跌0.7%，或41.44点，至5,836.9点，指数周线大致收平。
澳洲联邦银行(CBA)及麦格理分别下跌0.5%及1%，拖累金融股指数下滑。
“银行股方面，仍然是(政府对银行业征收)新税主导走势，”Patersons Securities分析师Tony Farnham称。
指标股指10个分类指数中，有9个在周五收低，但矿业类指数成为亮点，得益于金价和铜价上涨。
必和必拓和力拓分别升0.6%和0.4%，此前铜价在周四触及一周高点。
金矿商Newcrest Mining Ltd涨2.4%，因金价周四上扬。(完) (编译 蔡美珍/王兴亚；审校 艾茂林/高琦)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。