澳洲股市：收跌，基本材料和金融类股下挫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 澳洲股市周一收低，大宗商品价格下跌拖累矿业和能源股表现，与此同时金融股也下滑，因源自政府对存款征税的担忧挥之不去。
S&P/ASX 200指数收盘下跌0.8%或44.56点，报5,707.10点。市场总体交投清淡，因中国、英国和美国都休市。澳股上周上涨0.4%。
力拓与必和必拓分别下跌1.5%和0.7%。之前澳洲媒体于周日报道称，两家公司均可能受到西澳洲对铁矿石征税的打击。
全球第四大铁矿石商Fortescue Metals Group下挫3%，因铁矿石价格持续疲软。
金融类股延续长达四周的跌势，主要归咎于政府5月初宣布对国内大型银行的存款征税。
金融类指数跌1.4%，创2016年12月以来最大跌幅。“四大”银行跌幅介于1.3%至近2%。
“自从这项银行税宣布以来，这个板块就不受待见了，”CMC Markets首席市场策略师Ric Spooner说。(完) (编译 王洋/艾茂林; 审校 高琦/汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为