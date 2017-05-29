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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 14:52 BJT

澳洲股市：收跌，基本材料和金融类股下挫

路透5月29日 - 澳洲股市周一收低，大宗商品价格下跌拖累矿业和能源股表现，与此同时金融股也下滑，因源自政府对存款征税的担忧挥之不去。

S&P/ASX 200指数收盘下跌0.8%或44.56点，报5,707.10点。市场总体交投清淡，因中国、英国和美国都休市。澳股上周上涨0.4%。

力拓与必和必拓分别下跌1.5%和0.7%。之前澳洲媒体于周日报道称，两家公司均可能受到西澳洲对铁矿石征税的打击。

全球第四大铁矿石商Fortescue Metals Group下挫3%，因铁矿石价格持续疲软。

金融类股延续长达四周的跌势，主要归咎于政府5月初宣布对国内大型银行的存款征税。

金融类指数跌1.4%，创2016年12月以来最大跌幅。“四大”银行跌幅介于1.3%至近2%。

“自从这项银行税宣布以来，这个板块就不受待见了，”CMC Markets首席市场策略师Ric Spooner说。(完) (编译 王洋/艾茂林; 审校 高琦/汪红英)
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