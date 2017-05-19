澳洲股市：收跌，银行股表现不佳抵消材料股涨势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月19日 - 澳洲股市周五下滑，录得11月来最大单周降幅，银行股走弱抵消材料股的涨势。
澳洲股市指标S&P/ASX 200指数收跌10.912点或0.2%，报5,727.4点。本周累计下滑1.9%。
金融股下滑，四大银行跌幅介于0.6-1.9%。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)在早盘时段挫跌2.2%，触及五个月最低，为连续第三日下跌。
金融类股指数过去三日连跌，收低0.8%。该指数触及三个月最低水平。
材料类股逆势上扬，矿业类股指数收涨1.2%；其背景是上海钢铁和石油价格走强。(完) (编译 王洋/王颖；审校 王兴亚/张涛)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。