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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 15:05 BJT

澳洲股市：收跌，银行股表现不佳抵消材料股涨势

路透5月19日 - 澳洲股市周五下滑，录得11月来最大单周降幅，银行股走弱抵消材料股的涨势。

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数收跌10.912点或0.2%，报5,727.4点。本周累计下滑1.9%。

金融股下滑，四大银行跌幅介于0.6-1.9%。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)在早盘时段挫跌2.2%，触及五个月最低，为连续第三日下跌。

金融类股指数过去三日连跌，收低0.8%。该指数触及三个月最低水平。

材料类股逆势上扬，矿业类股指数收涨1.2%；其背景是上海钢铁和石油价格走强。(完) (编译 王洋/王颖；审校 王兴亚/张涛)
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