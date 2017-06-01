澳洲股市：收高，医疗保健及公用事业类股上涨

路透6月1日 - 澳洲股市周四收高，医疗保健及公用事业类股上涨，超过了受大宗商品影响类股和消费类股下跌的影响。

澳股S&P/ASX 200指数上扬0.2%，收报5,738.10点。

医疗保健及公用事业类股大涨，追随美国这两类股的表现。

澳洲最大的医疗保健企业CSL Ltd和Resmed Inc分别上涨1.6%和0.8%。这两家企业在美国都有大量业务。

AGL Energy和APA Group领涨公用事业类股，分别上扬2.4%和3%。

力拓与必和必拓分别跌1.7%和0.7%，对指标股指构成拖累。