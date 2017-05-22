澳洲股市：收高，受大宗商品价格涨势提振

路透5月22日 - 澳洲股市周一收高，但脱离了盘中高位，因大宗商品价格上涨提振矿业公司和油企的股价，金融类股也带来给大盘提振。

指标S&P/ASX 200指数涨43.791点或0.76%，收报5,771.2点。

矿业巨擘必和必拓、力拓和Fortescue Metals Group领涨，因铁矿石价格攀升。

大连商交所的铁矿石期货周一跳涨逾3%，中国钢铁期货也触及九周高位。

油价周一上涨，关于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议不仅将延长至明年、而且还可能深化的报导，对油价构成支撑。

伍德塞德石油和Oil Search上涨；能源类指数收高2.15%。

Origin Energy收升3.95%，亦为表现最佳的个股之一。

澳洲联邦银行(CBA)上涨1.3%，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)升0.8%，领涨金融类股。