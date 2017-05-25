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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:51 BJT

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动

路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。

S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。

权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。

其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)上扬1.3%，涨幅居前，对金融类股贡献最大。该类股午盘扳回跌幅，终场小幅收高。

澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
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