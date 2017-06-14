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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 15:00 BJT

澳洲股市：收高1.1%创一个月收盘高位，连涨第四天

路透6月14日 - 澳洲股市周三收盘全线上扬，为连续第四个交易日上涨，追随美国股市涨势。在科技股反弹带动下，美股隔夜创下纪录高位。

指标S&P/ASX 200指数上涨1.1%或61.13点，收报5,833.9点，为一个月来最高收盘位。

该股指周二涨1.7%，创七个月最大单日涨幅。

投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束两天会议后，于1800GMT宣布政策决议，以厘清美国货币政策的未来路径。市场普遍预期美联储将升息。

金融股涨幅居前，澳洲四大银行中，澳洲联邦银行(CBA)上涨1.4%，其他主要银行涨幅介于0.6%-1.7%。

黄金股引导金属及矿业类指数上扬，矿业巨擘必和必拓和力拓持稳。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 艾茂林/孙茉莉)
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