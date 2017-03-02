版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 14:32 BJT

澳洲股市：收高1.3%中止五连跌，受特朗普刺激经济许诺的带动

路透3月2日 - 澳洲股市周四大幅反弹，中止五日连跌，因全球制造业活动走强以及美国总统特朗普承诺将刺激经济增长，都支撑了市场人气。

美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。

这带动美国股市道琼工业指数史上首次攻克21,000点。

受此激励，澳洲股市S&P/ASX 200指数收高1.3%或71.804点，报在5,776.60点，金融和材料股领涨。

澳洲四大银行股价上涨1-1.3%不等。

矿业巨擘South32 9.2%的涨幅在指标股指成分股中排第一。

澳股ASX 300金属和矿业指数涨3.3%，中止六连跌，必和必拓劲扬3.3%。

黄金类股涨0.5%，尽管金价下滑。(完) (编译 王洋/白云; 审校 艾茂林/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐