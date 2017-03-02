澳洲股市：收高1.3%中止五连跌，受特朗普刺激经济许诺的带动

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透3月2日 - 澳洲股市周四大幅反弹，中止五日连跌，因全球制造业活动走强以及美国总统特朗普承诺将刺激经济增长，都支撑了市场人气。
美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。
这带动美国股市道琼工业指数史上首次攻克21,000点。
受此激励，澳洲股市S&P/ASX 200指数收高1.3%或71.804点，报在5,776.60点，金融和材料股领涨。
澳洲四大银行股价上涨1-1.3%不等。
矿业巨擘South32 9.2%的涨幅在指标股指成分股中排第一。
澳股ASX 300金属和矿业指数涨3.3%，中止六连跌，必和必拓劲扬3.3%。
黄金类股涨0.5%，尽管金价下滑。(完) (编译 王洋/白云; 审校 艾茂林/高琦)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”