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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 14:48 BJT

澳洲股市：收高1.7%，创七个月最大单日涨幅

路透6月13日 - 澳洲股市长周末过后周二收高，并创七个月来最大单日涨幅，受金融和能源类股涨势带动。

指标S&P/ASX 200指数收高1.7%或95点，报5,772.8点，创2016年11月以来最大单日百分比涨幅。

该指数上周五收盘持平，上周累计跌近2%。

澳洲金融市场周一逢假日休市。

“在周末期间，我们看到信息技术类股遭遇一些获利了结，投资者似乎将目光转向别处，”CMC Markets的首席市场策略师Ric Spooner说。

金融类股在主板涨幅居前，“四大”银行涨幅在2.5%-2.8%之间。

公用事业和能源类股受到油价上涨的提振。

公用事业类股Origin Energy和APA Group分别上涨2.1%和3%。

伍德塞德石油和Oil Search分别涨2%和1.3%。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 张涛/杜明霞)
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