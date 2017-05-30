版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 14:38 BJT

澳洲股市：温和收高，受助于四大银行股的升势

路透5月30日 - 澳洲股市周二收盘温和上涨，根据周二公布的立法提案，澳洲政府已将62亿澳元(46亿美元)银行税的首批缴付日期延后三个月，并将银行的部分负债排除于征税范围之外，受此带动四大银行股上涨。

澳股S&P/ASX 200指数收涨0.2%至5,717.90点，周一下跌0.8%。

这项立法并未设下任何落日条款。

消息带动澳洲“四大”银行股价均上涨，涨幅约在1%-1.5%。

麦格理集团涨约0.8%。

矿业股自周一的跌势复苏。力拓和必和必拓分别涨约1%和0.7%。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 于春红/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐