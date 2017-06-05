澳洲股市：结束四日连涨，银行和矿业类股均表现疲软

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月5日 - 澳洲股市周一收低，结束四日连涨，大型银行股价领跌，基本原材料类股也有所走软。
澳股S&P/ASX 200指数收跌33.214点，或0.6%至5,754.9点。
分析师称，周末伦敦恐怖袭击事件和美国上周五就业数据不及预期，都打击人气，同时人们还担心定于周三公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据可能也令人失望。
“也有人担心澳洲整体经济正在减慢。已经有投资者降低了曝险部位。”Blue Ocean Equities市场投资策略师Mathan Somasundaram说道。
金融股跌1.5%，四大银行跌幅介于1.3%-1.8%间。
矿业巨擘必和必拓和力拓双双下跌1%，因尽管调查显示中国5月服务业扩张速度为四个月来最快，但对中国需求的忧虑犹存。
能源股逆势而上收高0.2%，因全球油价周一涨幅超过1%。(完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为