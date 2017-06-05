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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:18 BJT

澳洲股市：结束四日连涨，银行和矿业类股均表现疲软

路透6月5日 - 澳洲股市周一收低，结束四日连涨，大型银行股价领跌，基本原材料类股也有所走软。

澳股S&P/ASX 200指数收跌33.214点，或0.6%至5,754.9点。

分析师称，周末伦敦恐怖袭击事件和美国上周五就业数据不及预期，都打击人气，同时人们还担心定于周三公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据可能也令人失望。

“也有人担心澳洲整体经济正在减慢。已经有投资者降低了曝险部位。”Blue Ocean Equities市场投资策略师Mathan Somasundaram说道。

金融股跌1.5%，四大银行跌幅介于1.3%-1.8%间。

矿业巨擘必和必拓和力拓双双下跌1%，因尽管调查显示中国5月服务业扩张速度为四个月来最快，但对中国需求的忧虑犹存。

能源股逆势而上收高0.2%，因全球油价周一涨幅超过1%。(完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红)
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