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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 15:18 BJT

澳洲股市：自上日跌势反弹，金融与矿业类股助攻

路透6月22日 - 澳洲股市周四上涨，继上日录得年内最大跌幅后反弹，金融和原材料类股带来支撑。

澳股S&P/ASX 200指数收扬0.7%或40.28点，报5,706.00点。周三下挫1.6%。

Argonaut企业股票经纪部门执行董事James McGlew说，大盘周四收复“一些失地”，一些大型银行吸引到低接买盘。

金融股为大盘贡献逾一半涨幅，四大银行均上涨超过1%。

铁矿石和黄金价格上扬，助力矿业股升高。

Fortescue Metals Group收涨3.8%，Newcrest Mining升1.5%。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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