澳洲股市：连续第五日收低，美国特朗普演说未透露政策细节

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月1日 - 澳洲股市周三连续第五个交易日收跌，受电讯及原物料类股拖累，此前备受瞩目的美国总统特朗普国会演说，并未对他的基建及税改计划提供多少细节。
此外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表谈话，认为收紧货币政策的理由愈来愈强劲，也打压市场信心。
S&P/ASX 200指数收低0.1%，或7.421点，至5,704.80点。这是2016年6月以来最长连跌纪录。
“没有什么能够让市场兴奋起来的内容，”Paterson Securities分析师Tony Farnham在论及特朗普演说时表示。
特朗普在对国会演说中对非法移民的严厉语调，较选战及就任一个月内期间说法有所收敛。
第四季国内生产总值(GDP)数据优于预期，数据公布后金融股上涨，但涨势被大型电信股的跌势所抵销。
金融类股指数收高0.5%，而ASX 200电信服务指数(GIC)收低3.4%，连续第五日下跌。
必何必拓及力拓分别下跌0.5%及1%，受铁矿石价格下跌拖累。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”