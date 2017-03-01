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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 14:56 BJT

澳洲股市：连续第五日收低，美国特朗普演说未透露政策细节

路透3月1日 - 澳洲股市周三连续第五个交易日收跌，受电讯及原物料类股拖累，此前备受瞩目的美国总统特朗普国会演说，并未对他的基建及税改计划提供多少细节。

此外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表谈话，认为收紧货币政策的理由愈来愈强劲，也打压市场信心。

S&P/ASX 200指数收低0.1%，或7.421点，至5,704.80点。这是2016年6月以来最长连跌纪录。

“没有什么能够让市场兴奋起来的内容，”Paterson Securities分析师Tony Farnham在论及特朗普演说时表示。

特朗普在对国会演说中对非法移民的严厉语调，较选战及就任一个月内期间说法有所收敛。

第四季国内生产总值(GDP)数据优于预期，数据公布后金融股上涨，但涨势被大型电信股的跌势所抵销。

金融类股指数收高0.5%，而ASX 200电信服务指数(GIC)收低3.4%，连续第五日下跌。

必何必拓及力拓分别下跌0.5%及1%，受铁矿石价格下跌拖累。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)
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