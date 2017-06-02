澳洲股市：追随美股升势收高，周线亦收涨

路透6月2日 - 澳洲股市周五全线走坚，连续第二周周线上涨，追随美股升势，并受银行和矿业类股的强势支撑。

澳股S&P/ASX 200指数涨0.9%至5,788.10点，上交易日涨0.2%。本周累计上涨0.6%，5月全月则下挫3.4%。

美国股市标普500指数，纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，此前一系列经济数据显示美国经济加速，增强美联储6月加息的预期。

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示， 美国5月民间就业岗位增加253,000个，高于分析师预期的增加185,000个。4月新增民间就业岗位从最初报告的177,000个下修至174,000个。

“四大银行”领涨，涨幅在0.7-1.2%之间。

力拓与必和必拓分别上涨1.7%和1.4%。提振了指标股指和矿业类股指数。

不过金属和矿业股指数本周稍稍收跌，受大宗商品价格低迷的拖累。