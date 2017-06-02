澳洲股市：追随美股升势收高，周线亦收涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 澳洲股市周五全线走坚，连续第二周周线上涨，追随美股升势，并受银行和矿业类股的强势支撑。
澳股S&P/ASX 200指数涨0.9%至5,788.10点，上交易日涨0.2%。本周累计上涨0.6%，5月全月则下挫3.4%。
美国股市标普500指数，纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，此前一系列经济数据显示美国经济加速，增强美联储6月加息的预期。
民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示， 美国5月民间就业岗位增加253,000个，高于分析师预期的增加185,000个。4月新增民间就业岗位从最初报告的177,000个下修至174,000个。
“四大银行”领涨，涨幅在0.7-1.2%之间。
力拓与必和必拓分别上涨1.7%和1.4%。提振了指标股指和矿业类股指数。
不过金属和矿业股指数本周稍稍收跌，受大宗商品价格低迷的拖累。
在连跌六日之后，中国铁矿石期货周五反弹。(完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为