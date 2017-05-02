澳股业绩：澳新银行上半财年现金利润增长23%，称前景中性

路透5月2日 - 澳新银行周二公布其上半财年现金获利增长23%，受助于核心贷款业务的良好表现，该行预计下半年前景“大致中性”。
该行截至3月31日的六个月现金获利增至34.1亿澳元(25.7亿美元)。汤森路透I/B/E/S调查的四位分析师预期为获利34.9亿澳元。
澳新银行净利息收益率(NIM)从9月30日止半年的2.06%降至2%，因批发融资成本上升且存款竞争加剧。
上半财年股东权益报酬率(ROE)从上年同期的9.7%升至11.8%。澳新银行的ROE往往低于其他银行。
“银行业环境仍受到竞争加剧、利差压力、贷款增长减缓、客户预期迅速改变以及监管加强等问题的制约，”澳新银行执行长Shayne Elliott在声明中称。
“拨备费用有所改善，下半财年的展望仍普遍中性。”
在澳洲四大银行中，有三家将在未来一周公布3月31日止上半财年财报，澳新银行则是第一家。澳新银行公布的获利增长料为最高，因该行经营状况出现了明显改善，坏帐减少，且正出售资产以提振收益。
在澳洲银行监督机构试图为悉尼和墨尔本等大城市过热的房市降温之际，澳新银行也和澳洲的其他银行一样，已上调抵押贷款利率，尤其是针对房屋投资者的利率。
此举可能提高银行业者的净利差，但或抑制贷款增长。
澳新银行的贷款总额较2016上半财年增长近3%至5,804亿澳元。
坏帐拨备自上年同期的9.04亿澳元降至7.19亿澳元。
澳新银行维持暂定股息不变，每股0.80澳元。该行截至3月31日止一级资本充足率为10.1%。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张荻)