瑞典央行：目前调整货币政策方向还为时太早--会议记录

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透斯德哥尔摩5月10日 - 在周三公布的瑞典央行最近一次利率决策会议的记录文件中，央行官员称，海外不确定性及持续较低的通胀压力意味着，瑞典货币政策需要非常宽松。
“整体表现及通胀预期表明，要想通胀率更持续达到2%，货币政策应进一步略微放松一些”记录文件引述瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)称。
“目前来看，改变货币政策方向还确实为时太早。”
4月底，瑞典央行表示将把公债购买规模扩大150亿瑞典克朗，并把可能升息的预计时间推迟到2018年中段，采取较欧洲央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)更鸽派的立场，令很多人大感意外。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)