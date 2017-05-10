瑞典央行：目前调整货币政策方向还为时太早--会议记录

路透斯德哥尔摩5月10日 - 在周三公布的瑞典央行最近一次利率决策会议的记录文件中，央行官员称，海外不确定性及持续较低的通胀压力意味着，瑞典货币政策需要非常宽松。

“整体表现及通胀预期表明，要想通胀率更持续达到2%，货币政策应进一步略微放松一些”记录文件引述瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)称。

4月底，瑞典央行表示将把公债购买规模扩大150亿瑞典克朗，并把可能升息的预计时间推迟到2018年中段，采取较欧洲央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)更鸽派的立场，令很多人大感意外。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)