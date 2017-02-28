瑞典经济：第四季经济强劲增长，央行政策再成焦点

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透斯德哥尔摩2月28日 - 瑞典已然一片红火的国内经济在第四季继续强劲增长，这一结果基本符合市场预期，瑞典央行及其超宽松政策因此成为焦点。 瑞典统计局周二公布，瑞典第四季国内生产总值(GDP)较前季增长1.0%，较上年同期增长2.3%。 路透调查分析师原本预计较前季增长0.9%，同比增长2.4%。2016年全年GDP较上年增长3.3%。 “瑞典经济表现不错。今天的数据巩固了这一趋势，这也是我们根据今年年初的统计数据得出的看法，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Elisabet Kopelman表示。 第四季经济成长数据也远高于瑞典央行预测的成长2.15%。 另外，统计数据显示瑞典1月零售销售较上年同期增加2.2%，较前月 增长1.3%，也好于分析师的预期。 瑞典央行本月稍早维持利率在负0.50%不变，但重申有可能进一步降 息 。此番表态令一些分析师大感意外，他们原本预计央行会 暗示长达五年的宽松政策周期已结束。 “我们相信，货币政策最终将逆转，这可以为将来升息提供支撑，” Kopelman表示。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”