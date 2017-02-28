版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 28日 星期二 17:51 BJT

瑞典经济：第四季经济强劲增长，央行政策再成焦点

    路透斯德哥尔摩2月28日 - 瑞典已然一片红火的国内经济在第四季继续强劲增长，这一结果基本符合市场预期，瑞典央行及其超宽松政策因此成为焦点。
    
    瑞典统计局周二公布，瑞典第四季国内生产总值(GDP)较前季增长1.0%，较上年同期增长2.3%。
    
    路透调查分析师原本预计较前季增长0.9%，同比增长2.4%。2016年全年GDP较上年增长3.3%。
    
    “瑞典经济表现不错。今天的数据巩固了这一趋势，这也是我们根据今年年初的统计数据得出的看法，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Elisabet Kopelman表示。

    第四季经济成长数据也远高于瑞典央行预测的成长2.15%。
    
    另外，统计数据显示瑞典1月零售销售较上年同期增加2.2%，较前月
增长1.3%，也好于分析师的预期。
    
    瑞典央行本月稍早维持利率在负0.50%不变，但重申有可能进一步降
息            。此番表态令一些分析师大感意外，他们原本预计央行会
暗示长达五年的宽松政策周期已结束。
    
    “我们相信，货币政策最终将逆转，这可以为将来升息提供支撑，”
Kopelman表示。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐