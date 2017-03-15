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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 08:12 BJT

瑞典经济：2月基础通胀率触及央行目标，为2010年以来首次

路透斯德哥尔摩3月14日 - 瑞典2月消费者物价指数(CPI)升幅略超过预期，令基础通胀率六年多来首次回到央行目标水平，主要因经济增长强劲并且全球燃料价格上升。

瑞典国家统计局(SCB)周二公布，2月CPI较前月上升0.7%，较上年同期上升1.8%。

2月基础CPI较前月升幅为0.7%，较上年同期升幅则达到了央行2%的目标，为2010年12月以来首次。瑞典基础CPI是央行看重的一项指标，剔除了抵押贷款利率变化的影响。

路透访查的分析师此前预计瑞典2月整体通胀率为1.7%，基础通胀率为1.9%。瑞典央行此前的估计则分别为1.8%和2.0%。

尽管超宽松的政策和强劲的经济增速有些不协调，但瑞典央行称物价的上涨主要由能源价格波动所致；若剔除该因素，通胀率要到2018年末才会稳定在2%左右。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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