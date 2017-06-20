瑞士央行：总裁乔丹称将保持宽松货币政策

标题新闻：惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伯尔尼6月20日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周二在记者会上表示，瑞士央行必须保持宽松货币政策，并随时准备在有必要遏制明显高估的瑞郎时干预汇市。
乔丹称，困难的汇率形势意味着该行在当前阶段降低与其他经济体之间的息差没有意义。
“我们在这个问题上作出的利益平衡，现明确地表明我们应该继续实行宽松的货币政策，”乔丹称。
瑞士央行本月在季度政策评估中维持负利率政策不变。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中