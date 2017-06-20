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债券 | 2017年 6月 20日 星期二 17:45 BJT

瑞士央行：总裁乔丹称将保持宽松货币政策

路透伯尔尼6月20日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周二在记者会上表示，瑞士央行必须保持宽松货币政策，并随时准备在有必要遏制明显高估的瑞郎时干预汇市。

乔丹称，困难的汇率形势意味着该行在当前阶段降低与其他经济体之间的息差没有意义。

“我们在这个问题上作出的利益平衡，现明确地表明我们应该继续实行宽松的货币政策，”乔丹称。

瑞士央行本月在季度政策评估中维持负利率政策不变。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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