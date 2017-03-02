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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:25 BJT

瑞士数据：第四季经济较前季增长0.1%，远逊于市场预期

路透苏黎世3月2日 - 周四出炉的数据显示，瑞士经济在2016年最后三个月按季仅增长0.1%，远低于分析师的预测，支持该国央行超宽松的货币政策。

按季实质增幅与第三季上修后0.1%的增幅持平，但低于路透所调查六位经济学家预测的增长0.5%，甚至不及最为悲观的预测。

“虽然民间消费急增，但设备投资却锐减，个别工业部门的研发支出明显下降，”VP Bank经济学家指出。

VP Bank经济学家补充称，出口企业也对个别部门带来不利影响，当中包括手表制造商斯沃琪(Swatch)、Richemont等。

2016年全年瑞士经济增长1.3%，超过2015年0.8%的增幅。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
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