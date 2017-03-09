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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 17:44 BJT

瑞士经济：政府预期2017年期间失业率将小幅下滑

路透苏黎世3月9日 - 瑞士经济部周四预测，随着两年前遭遇汇率冲击的一些行业逐渐复苏，瑞士失业率料在2017年期间小幅下滑。

经济部数据显示，2月失业率由1月的3.7%降至3.6%。经季节调整失业率持稳于3.3%。

经济部表示，预计经季节调整失业率今年将降至3.2%，即瑞士的长期均值。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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