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市场报道 | 2017年 2月 28日 星期二 17:48 BJT

瑞士经济：未来三年近半数瑞士工业企业或将业务转至海外--调查

路透苏黎世2月28日 - 据Swissmem机械和工程联合会称，近一半瑞士工业企业可能会在未来三年内将业务转移至海外，而且在经济呈现暂时复苏之际，这些企业近四分之一去年出现营业亏损。

该联合会周二发布的针对其会员的调查显示，2016年新订单较上年增加9.5%，但第四季仅微增0.2%。去年销售额下滑1.8%，不过第四季“确实看到趋势逆转苗头”。

“瑞郎走强仍然是为数众多企业的一大挑战，”该联合会称。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
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