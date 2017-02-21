瑞士金融：上周央行活期存款大增，表明央行曾出手打压瑞郎

路透苏黎世2月20日 - 周一出炉的数据显示，存放在瑞士央行的活期存款上周大增，表明央行曾干预汇市打压瑞郎汇率。法国政治风险和对希腊公共财政状况担忧的重燃，促使瑞郎升值。

上周央行的活期存款增加44.58亿瑞郎，创11月18日止当周以来最大增幅，当时特朗普意外赢得美国大选导致金融市场震荡。

上周活期存款从前一周的5,390亿瑞郎升至5,434.58亿瑞郎(5,416.2亿美元)。活期存款是商业银行存放在瑞士央行的资金，市场认为它可以反映央行干预汇市的情况。

活期存款增加表明瑞士央行曾积极卖出瑞郎以打压瑞郎汇率。今年以来活期存款稳步增加，同时瑞郎升值了0.8%。

瑞士央行对周一的数据未予置评。

分析师表示，活期存款增加表明瑞士央行对避险资金流入瑞郎做出反应。希腊财政状况和法国总统大选的不确定性增加，导致避险资金流入瑞郎。

“瑞郎压力加大的情况已持续了几周，”瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示。

不过Botteron也表示，经济数据改善，通胀率自2014年来首度转为正值，可能意味着瑞士央行已做好容忍较强势瑞郎的准备。

J. Safra Sarasin首席分析师Karsten Junius表示，欧元区的政治不确定性，使得避险货币瑞郎对投资者更有魅力，尤其是瑞士与欧元区之间的利差较小的情况下。

“瑞士央行就是对此作出回应，”Junius表示。

他预期瑞士央行将继续干预汇市，但也会考虑将利率由负0.75%调降至负1%，以削弱瑞郎需求。