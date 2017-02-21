瑞士金融：上周央行活期存款大增，表明央行曾出手打压瑞郎

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透苏黎世2月20日 - 周一出炉的数据显示，存放在瑞士央行的活期存款上周大增，表明央行曾干预汇市打压瑞郎汇率。法国政治风险和对希腊公共财政状况担忧的重燃，促使瑞郎升值。
上周央行的活期存款增加44.58亿瑞郎，创11月18日止当周以来最大增幅，当时特朗普意外赢得美国大选导致金融市场震荡。
上周活期存款从前一周的5,390亿瑞郎升至5,434.58亿瑞郎(5,416.2亿美元)。活期存款是商业银行存放在瑞士央行的资金，市场认为它可以反映央行干预汇市的情况。
活期存款增加表明瑞士央行曾积极卖出瑞郎以打压瑞郎汇率。今年以来活期存款稳步增加，同时瑞郎升值了0.8%。
瑞士央行对周一的数据未予置评。
分析师表示，活期存款增加表明瑞士央行对避险资金流入瑞郎做出反应。希腊财政状况和法国总统大选的不确定性增加，导致避险资金流入瑞郎。
“瑞郎压力加大的情况已持续了几周，”瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示。
不过Botteron也表示，经济数据改善，通胀率自2014年来首度转为正值，可能意味着瑞士央行已做好容忍较强势瑞郎的准备。
J. Safra Sarasin首席分析师Karsten Junius表示，欧元区的政治不确定性，使得避险货币瑞郎对投资者更有魅力，尤其是瑞士与欧元区之间的利差较小的情况下。
“瑞士央行就是对此作出回应，”Junius表示。
他预期瑞士央行将继续干预汇市，但也会考虑将利率由负0.75%调降至负1%，以削弱瑞郎需求。
他表示，瑞士经济正在适应瑞郎升值，而其他国家的通胀升高有助于瑞士的竞争力。他表示：“但我们也预期瑞士央行今年将允许瑞郎兑欧元有限度升值至1.05左右。”(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 张涛)
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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