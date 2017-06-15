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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 15:32 BJT

瑞士金融：瑞银、瑞信需就可能的破产情况拟订可靠备案--央行

路透苏黎世6月15日 - 瑞士央行周四告知瑞士两家大型银行--瑞银和瑞士信贷，他们仍需就可能发生的破产情况拟订可靠备案，这是该国为预防银行业危机所作努力的一部分。

瑞银曾在金融危机中遭受数以十亿美元计的损失，并接受了政府救助。危机过后，瑞士引入新的监管措施，旨在保护本国经济免遭可能的银行业崩溃状况冲击。

瑞士央行称，这两家大型银行可望满足新的资本要求，但还需再接再厉，为可能发生破产的情况备好计划。

“考虑到瑞士‘大而不能倒’问题解决方案的重要性，在拟订坚实的解决方案方面取得更多进展，是十分必要的，”瑞士央行在年度金融稳定报告中写道。

上述两家银行未立即回复就瑞士央行报告置评的请求。(完) (编译 王琛；审校 刘秀红)
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