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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:05 BJT

瑞达期货：上海螺纹钢期货空头占优，短线抛空为宜

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

5月下旬，螺纹钢1710合约快速反弹至接近3,400元/吨时，成交量未能有效放大，缺乏进一步的上涨动力，因此价格由滞涨转为下跌。节前连续3个交易日宽幅反复震荡，多空争夺激烈，端午节后空头胜出。目前价格并未受60日均线支撑，收盘价格有下破迹象。注意未来1-2个交易日多空进一步争夺情况。操作上，宜短线抛空为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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