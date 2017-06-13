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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:57 BJT

瑞达期货：大连玉米期货宜逢低买入滚动操作

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

　　玉米1709合约上周五放量增仓一举突破前期一个半月的整理平台，60日均线也被强势突破，说明短期多头力量充沛，周一延续上涨行情。上方关注1700元/吨的压力情况。当前MACD指标红柱继续扩大，DIFF和DEA两线继续向上发散，这意味着总体上玉米1709期货价格转入多头势。操作上，宜逢低买入滚动操作为宜，(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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