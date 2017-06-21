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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:50 BJT

瑞达期货：沪胶缺乏反弹动能及基本面提振因素，价格重心下移

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。

　　6月以来，成交量明显萎缩，市场交投意愿下降，价格持续下跌，缺乏反弹动能及基本面提振因素。操作上，投资者宜日内交易，中线空单逐渐逢低减仓。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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