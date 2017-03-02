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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:50 BJT

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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