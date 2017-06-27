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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:07 BJT

瑞达期货：郑商所棉花1709合约有底背离迹象，菜籽1707合约重心上移

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

郑棉1709合约6月中旬的阶段性低点相对于4月上旬的阶段性低点所产生的MACD指标状态，有底背离迹象。而从近期的价格走势来看，潜在买盘较为积极。预计后期有望振荡走高。操作上，逢低买多。

6月初以来，菜籽1707合约运行重心不断上移。当前，布林通道开口呈扩张状态，说明价格处于趋势性波动之中。另外，价格沿布林通道中轨振荡上行，意味着行情处于偏多状态。但是，由于其成交量和持仓量较低，交易不算活跃。因此，建议多看少动，可以关注下游产品菜粕和菜油的逢低买多机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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