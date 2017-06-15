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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:50 BJT

瑞达期货：郑商所菜油期货与大连棕榈油期货的价差扩大可期

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

5月成交临储菜油流入市场，库存压力达到峰值，加之穆斯林斋月前的备货提振了国际棕榈油需求，菜油棕榈油价差持续缩小。但从长期来看，菜油库存有望从高位回落，同时棕榈油出口需求放缓，未来两者价差整体扩大可期。

　　菜油长期供需格局偏紧，而棕榈油中期面临摆脱厄尔尼诺影响后的增产周期压力，加之出口降温，菜油和棕榈油的价差扩大可期。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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