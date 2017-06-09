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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:32 BJT

福能期货：中国期指总持仓减少，多头略占上风

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

周四沪指全天振荡上行，收涨0.32%报3150点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.77%、0.93%和0.07%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.87%、1.12%和-0.08%。期现价差方面，三大期指期货贴水有所区别，沪深300、中证500指数期货贴水小幅扩大，分别为-1.18点和-18.98点，上证50指数期货贴水小幅收窄为-4.63点。

综合分析，三大期指总持仓减少，反映期指短线突然拉涨后，市场观望情绪上升。结合净持仓数据，三大期指主力合约多空双方均减仓，但空方减仓幅度更大，表明主力资金对后市走势相对看多，预计行情振荡偏多。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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