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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:38 BJT

福能期货：中国期指总持仓增加，资金逐步回流期指市场

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。

　　量能方面，三大期指合约总持仓增加，但总成交量表现不一。期指IF四合约总持仓增加75手至49042手，成交量减少304手至17022手；IH四合约总持仓增仓627手至34682手，成交量增加151手至7366手；IC四合约合计增仓360手至36597手，成交量减少952手至12110手。近期三大期指持仓量连续回升，一方面受期指规则松绑影响所致，另一方面表明资金逐步回流期指市场。(完)

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