离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管

路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。

他在接受路透书面采访中并称，由于部分欧洲国家政局交替以及美联储加息等风险事件可能导致债券市场波动，所以发债时机的选择很重要。

“离岸债券的发行持续强劲并且保持充裕的流动性，各类固定收益投资者的需求旺盛。”他并表示，“这些市场状况已使信贷利差接近历史性的低位水平，同时利率也维持低水平，因此现在是考虑发行离岸债券的好时机。”

不过他也同时指出，债券市场中因事件驱动的行情波动时有发生，今年还将有一些潜在的风险事件，如法国和德国选举、美国加息、美国债务上限以及美国联储开始“缩表”等。

“所以选择恰当的发债时机和有效的执行策略对于成功的发行非常重要。”他说。

对于目前美元进入加息周期的背景下，中国企业海外发债时机的选择，他认为，美联储利率的上涨并不一定与美国国债利率或信贷利差的变化相关联，这些变化更多取决于对未来利率上升的预期和时机的判断。

“即便是在美联储实际升息之前，这种期望也会对投资者的情绪产生影响。”他并补充道， 所以选择债券发行的时机需要考虑当下的投资者情绪，通过评估市场风险事件（如选举）、比较市场供应、满足披露要求的可发行窗口等，来最终确定潜在的发行窗口。

中国银行 4月中旬在境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券在香港联合交易所挂牌上市。花旗为此次债券发行的主承销商。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14-15日在北京召开。(完)