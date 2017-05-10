科技产业：欧盟欲起草法律解决在线平台对企业不公的问题

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透布鲁塞尔5月10日 - 欧盟执委会正在制订一项针对苹果、谷歌等主要在线企业不公平操作的法律，因一些较小的欧洲竞争对手称上述企业滥用市场地位。
欧盟执委会周三表示，年底前将起草一份计划，解决涉及平台和企业间不公平契约性条款和交易实务的问题。
此前有人提议消除在线服务的壁垒，以提高欧洲企业与谷歌、苹果及Facebook等美国科技巨头竞争的机会。
Spotify、Rocket Internet和Deezer均曾投诉称，搜索引擎以及app商店等在线平台滥用其作为与客户接触门户的市场地位，以此推销自身的服务或是施加不对等的条款或条件。
欧盟执委会希望建立公平操作的标准，拿出改善透明度的措施，以及建立协助解决争端的制度。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)