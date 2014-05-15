中国经济：去年网络经济规模超6,000亿元，2017年料达1.7万亿--互联网协会

中国房地产：各地正建立购租并举住房制度，规范住房租赁市场不可缺--新华
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。
路透北京5月15日 - 新华社周四援引中国互联网协会数据称，去年中国网络经济整体规模达到6,004.1亿元人民币，其中移动互联网经济规模达到1,083亿元，成为互联网发展重要助推力。
“预计到2017年，网络经济整体规模将达17,231.5亿元，”中国互联网协会发布的2014年中国互联网发展报告中称。
中国2013年移动网民规模达到5亿人，其中高端手机用户月平均流量消耗1.6GB，而互联网支付手段的创新极大促进该领域发展。报导称，2013年互联网支付交易规模53,729.8亿元，移动支付交易规模达到12，197.4亿元，约占互联网支付的两成。
有数据显示，去年全年中国智能手机出货量3.18亿台，同比增长64.1%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯)
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。
路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
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