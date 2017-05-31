纽约期市：伦敦可可升至一个半月高位，阿拉比卡咖啡下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月31日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三升至一个半月高位，阿拉比卡咖啡录得两周来最大单日跌幅，原糖期货徘徊在13个月低位附近。
7月伦敦可可升至一个半月高位1,615英镑，之后收涨1英镑，或0.06%，报每吨1,583英镑。
伦敦可可在周二大涨近6%后继续上涨。交易员称，基金回补空头推动市场上涨，但遇到贸易行业卖出。
交易商表示，伦敦可可大涨，因主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)生产商已经预售了大量2017-18年可可的预期刺激了买盘。
7月纽约可可收高11美元，或0.54%，报每吨2,048美元。
7月阿拉比卡咖啡收低2.75美分，或2.08%，报每磅1.2935美元，录得两周来最大单日跌幅。
“市场人气整体偏空，因巴西天气良好，现货市场没有买盘，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville。
7月罗布斯塔咖啡收跌15美元，或0.75%，报每吨1,995美元，受累于出产国的卖盘和投机者结清多头头寸。
7月原糖期货收跌0.15美分，或1%，报每磅14.87美分，接近周二触及的13个月低位14.73美分。
8月白糖期货收跌3.60美元，或0.82%，报每吨434.80美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为