版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 03:56 BJT

纽约期市：伦敦可可升至一个半月高位，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦5月31日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三升至一个半月高位，阿拉比卡咖啡录得两周来最大单日跌幅，原糖期货徘徊在13个月低位附近。

7月伦敦可可升至一个半月高位1,615英镑，之后收涨1英镑，或0.06%，报每吨1,583英镑。

伦敦可可在周二大涨近6%后继续上涨。交易员称，基金回补空头推动市场上涨，但遇到贸易行业卖出。

交易商表示，伦敦可可大涨，因主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)生产商已经预售了大量2017-18年可可的预期刺激了买盘。

7月纽约可可收高11美元，或0.54%，报每吨2,048美元。

7月阿拉比卡咖啡收低2.75美分，或2.08%，报每磅1.2935美元，录得两周来最大单日跌幅。

“市场人气整体偏空，因巴西天气良好，现货市场没有买盘，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville。

7月罗布斯塔咖啡收跌15美元，或0.75%，报每吨1,995美元，受累于出产国的卖盘和投机者结清多头头寸。

7月原糖期货收跌0.15美分，或1%，报每磅14.87美分，接近周二触及的13个月低位14.73美分。

8月白糖期货收跌3.60美元，或0.82%，报每吨434.80美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐