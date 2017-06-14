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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 03:02 BJT

纽约期市：原糖期货下滑至16个月低位，因基金增加空头仓位

路透纽约/伦敦6月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至16个月低位，因技术面转弱，引发一轮投机者卖空，阿拉比卡咖啡期货从一年低位反弹，因主要出产国巴西货币雷亚尔上涨，交易商说。

7月原糖期货收低0.17美分，或1.2%，报每磅13.62美分，盘中跌至去年2月以来最低13.36美分。

8月白糖期货收低4.30美元，或1.1%，报每吨401.60美元，此前降至去年2月来最低395.60美元。

9月阿拉比卡咖啡收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.2775美元，盘中跌至一年低点1.2755美元。7月罗布斯塔咖啡收涨16美元或0.8%，报每吨2,038美元。

9月伦敦可可涨9英镑，或0.6%，收报每吨1,638英镑。9月纽约可可收升19美元，或0.9%，报每吨2,075美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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