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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 02:39 BJT

纽约期市：原糖期货下跌，因巴西压榨数据高于预期

路透纽约/伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，此前数据显示，最大出产国巴西的产量高于预期，以及最后10分钟交易中出现的一轮卖单令跌势加剧。

7月原糖期货收低0.23美分，或1.6%，报每磅13.79美分，接近去年2月以来近月合约的最低位。

巴西中南部5月下半月出产175万吨糖，从历史数据看是同期低位，但高于市场预期。

8月白糖期货和原糖一起下跌，收低4.30美元，或1.05%，报每吨405.90美元，为去年3月来最低。

9月伦敦可可下跌34英镑，或2%，收报每吨1,629英镑，盘中触及六周高位1,676英镑。

9月纽约可可收跌32美元，或1.5%，报每吨2,056美元，盘中升触及六周高位2,114美元。

9月阿拉比卡咖啡收跌1.15美分，或0.9%，报每磅1.2865美元。7月罗布斯塔咖啡收低8美元或0.4%，报每吨2,022美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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