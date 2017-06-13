纽约期市：原糖期货下跌，因巴西压榨数据高于预期

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，此前数据显示，最大出产国巴西的产量高于预期，以及最后10分钟交易中出现的一轮卖单令跌势加剧。
7月原糖期货收低0.23美分，或1.6%，报每磅13.79美分，接近去年2月以来近月合约的最低位。
巴西中南部5月下半月出产175万吨糖，从历史数据看是同期低位，但高于市场预期。
8月白糖期货和原糖一起下跌，收低4.30美元，或1.05%，报每吨405.90美元，为去年3月来最低。
9月伦敦可可下跌34英镑，或2%，收报每吨1,629英镑，盘中触及六周高位1,676英镑。
9月纽约可可收跌32美元，或1.5%，报每吨2,056美元，盘中升触及六周高位2,114美元。
9月阿拉比卡咖啡收跌1.15美分，或0.9%，报每磅1.2865美元。7月罗布斯塔咖啡收低8美元或0.4%，报每吨2,022美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为