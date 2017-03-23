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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 03:32 BJT

纽约期市：原糖期货从10个月低点反弹，可可上涨

路透纽约/伦敦3月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跳升，从上日触及的10个月低点反弹，因回补空头。ICE可可向本周触及的两个月高位小幅靠拢，咖啡期货回落。

5月原糖期货收高0.3美分，或1.73%，报每磅17.6美分。近月合约上日跌至17.02美分的2016年5月以来最低。

“市场反弹。在价格急跌后，人们回补空头，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。

5月白糖期货收高10.5美元，或2.15%，报每吨498.8美元。

中国海关数据显示，2月中国糖进口同比增加70.3%，至18万吨。中国是全球最大的糖买家。

5月伦敦可可收高6英镑，或0.34%，报每吨1,750英镑。5月纽约可可收高11美元，或0.51%，报每吨2,176美元。

花旗银行维持今明两年可可均价预估在每吨2,025美元和2,250美元，预计2016/17年供应过剩20.5万吨。

5月阿拉比卡咖啡收跌1.2美分，或0.85%，报每磅1.405美元。5月罗布斯塔咖啡收跌1美元，或0.05%，报每吨2,163美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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