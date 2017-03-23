纽约期市：原糖期货从10个月低点反弹，可可上涨

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透纽约/伦敦3月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跳升，从上日触及的10个月低点反弹，因回补空头。ICE可可向本周触及的两个月高位小幅靠拢，咖啡期货回落。
5月原糖期货收高0.3美分，或1.73%，报每磅17.6美分。近月合约上日跌至17.02美分的2016年5月以来最低。
“市场反弹。在价格急跌后，人们回补空头，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。
5月白糖期货收高10.5美元，或2.15%，报每吨498.8美元。
中国海关数据显示，2月中国糖进口同比增加70.3%，至18万吨。中国是全球最大的糖买家。
5月伦敦可可收高6英镑，或0.34%，报每吨1,750英镑。5月纽约可可收高11美元，或0.51%，报每吨2,176美元。
花旗银行维持今明两年可可均价预估在每吨2,025美元和2,250美元，预计2016/17年供应过剩20.5万吨。
5月阿拉比卡咖啡收跌1.2美分，或0.85%，报每磅1.405美元。5月罗布斯塔咖啡收跌1美元，或0.05%，报每吨2,163美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。