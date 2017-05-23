纽约期市：原糖期货大跌4%，因供应充足和遭遇技术阻力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
7月原糖期货收低0.64美分，或3.88%，报每磅15.87美分，接近盘中低位15.78美分。
“市场缺乏需求，且巴西天气应该好转，”一交易商说，他表示，在原糖合约未能升穿大约在50日移动均线切入位16.51美分的阻力位后，该合约的颓势日内不断加剧。
指标原糖期货周一升至四周高位16.59美分，因主要种植国巴西强降雨，令投资者担忧短期收割将推迟。
8月白糖期货收低13.60美元，或2.91%，报每吨453.30美元。
7月罗布斯塔咖啡收升11美元，或0.57%，报每吨1,936美元。7月阿拉比卡咖啡收低0.35美分，或0.27%，报每磅1.3025美元。
7月伦敦可可收跌12英镑，或0.77%，报每吨1,554英镑。7月纽约可可收低14美元，或0.69%，报每吨2,021美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为