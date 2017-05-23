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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 04:05 BJT

纽约期市：原糖期货大跌4%，因供应充足和遭遇技术阻力

路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。

7月原糖期货收低0.64美分，或3.88%，报每磅15.87美分，接近盘中低位15.78美分。

“市场缺乏需求，且巴西天气应该好转，”一交易商说，他表示，在原糖合约未能升穿大约在50日移动均线切入位16.51美分的阻力位后，该合约的颓势日内不断加剧。

指标原糖期货周一升至四周高位16.59美分，因主要种植国巴西强降雨，令投资者担忧短期收割将推迟。

8月白糖期货收低13.60美元，或2.91%，报每吨453.30美元。

7月罗布斯塔咖啡收升11美元，或0.57%，报每吨1,936美元。7月阿拉比卡咖啡收低0.35美分，或0.27%，报每磅1.3025美元。

7月伦敦可可收跌12英镑，或0.77%，报每吨1,554英镑。7月纽约可可收低14美元，或0.69%，报每吨2,021美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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